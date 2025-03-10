Москва, 10 марта, 2025, 22:39 — ИА Регнум. Известная телеведущая и врач Елена Малышева оказалась ответчицей в судебном иске о нарушении авторских прав. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Иск подан на сумму 83 333 рубля. Подробности не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, Елена Малышева с экрана телевизора в ноябре 2024 года заявила, что было бы ошибкой бояться перегрузить ребёнка. По её мнению, «чем больше вы ребёнку даёте, тем выше у него шанс не спятить к 60 годам».

Ранее Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» обратилась к Госдуме РФ с требованием добавлять в соль йод.

Малышева 31 мая рассказала о правильном бутерброде, который можно съесть перед сдачей важного экзамена. По её мнению, таковой должен состоять из курицы, авокадо, цельнозернового хлеба и сыра пармезан.