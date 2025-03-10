Лондон, 10 марта, 2025, 22:32 — ИА Регнум. На борту контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером Stena Immaculate у побережья Великобритании, находился ядовитый цианистый натрий. Об этом 10 марта сообщил судоходный журнал Lloyd’s List.

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«Судно Solong… перевозило 15 контейнеров цианида натрия среди другого прочего груза», — указали авторы.

Также, по данным издания, контейнеровоз под флагом Португалии транспортировал неизвестное количество алкоголя.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 10 марта на северо-восточном побережье Англии в Северном море. При столкновении танкера с контейнеровозом, который стоял на якоре, оба судна загорелись. Члены экипажей успели покинуть горящие корабли. На место происшествия направили спасательные шлюпки. В результате аварии пострадали по меньшей мере 32 человека.

В Мраморном море 7 марта танкер Mia и контейнеровоз Orita столкнулись у берегов Стамбула. Инцидент произошёл примерно в девяти километрах от стамбульского района Бейликдюзю на западе города. 270-метровый танкер Mia стоял на якоре в момент, когда в него врезался 130-метровый контейнеровоз Orita. В результате удара балластный танк танкера лопнул, и в море вылилась загрязненная вода.