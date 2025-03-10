Москва, 10 марта, 2025, 22:21 — ИА Регнум. «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 10 марта передала в эфир два новых сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Мария Деркунская/ТАСС

В 10:58 мск в эфире прозвучало слово «водоклев».

В 15:50 радиостанция ещё раз оживилась и выдала слово «аккордеон». До этого, 6 марта в эфире прозвучало странное слово «кайфогик», а 3 марта — «рунический».

Как сообщало ИА Регнум, изредка в эфир пробиваются невразумительные фразы или числа. 2 февраля было зафиксировано в эфире 25 загадочных сообщений.

До этого несколько дней подряд фиксировалось по 2-3 сообщения.

В декабре в эфире УВБ-76 вслед за длинным набором сообщений зазвучали известная патриотическая песня певца SHAMAN «Я русский», потом «Лебединое озеро», а затем гимн СССР. «Радиостанция Судного дня» передала в эфир более 20 загадочных сообщений. Прозвучали слова «азбука», «хунхуз», «нанайка», «панкосвод», «онероруст», «лагограч» и «геенна».

Радиостанция УВБ-76 не может транслировать какие-либо шифры или секретные данные, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, УВБ-76 может передавать всё что угодно, когда кому-то удаётся пробиться в эфир. Популярная песня SHAMAN, музыка из балета «Лебединое озеро» и гимн СССР могли прозвучать на волнах случайно.