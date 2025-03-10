Москва, 10 марта, 2025, 21:50 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России Татьяна Говорова умерла от сердечной недостаточности. Об этом 10 марта сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Умерла жена актёра Виктора Павлова актриса Татьяна Говорова. Причина смерти — острая сердечная недостаточность», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, накануне вечером актрисе стало плохо. Врачам не удалось реанимировать артистку, смерть наступила в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу.

Татьяна Говорова родилась 10 сентября 1940 года в Кишинёве. Окончила драматическую студию при Центральном детском театре, с 1961 года служила в Московском театре имени Ермоловой. Говорова — заслуженная артистка РСФСР.

Актриса снялась в более чем 30 фильмах и сериалах. В их числе — «На заре туманной юности», «Последний побег», «Кошмар в сумасшедшем доме», «Операция «Вундерланд», «Деревенская история» и другие.

В 1966 году Говорова вышла замуж за актёра Виктора Павлова, известного по роли студента Дуба в картине «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Они прожили вместе 40 лет — Павлов скончался в 2006 году.