Курская область, 10 марта, 2025, 21:50 — ИА Регнум. Три человека погибли и девять получили ранения в результате удара ВСУ по торговому центру в слободе Белой Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Удар был нанесён вечером, когда люди после работы пришли в торговый центр за покупками, написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

«В числе раненых — четверо подростков 13-14 лет (слава Богу, все не тяжёлые). В настоящий момент все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ, где им оказывается необходимая помощь», — отметил врио губернатора.

В ближайшее время раненых доставят в областную клиническую больницу, сообщил Хинштейн. Он выразил соболезнования семьям погибшим и отметил, что власти окажут всю необходимую поддержку и помощь.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта украинские формирования нанесли удар двумя ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что на рынке в тот момент находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию.

В результате удара шесть человек погибли и восемь получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Удар ВСУ по рынку в селе Великие Копани является плевком в мирные инициативы президента США Дональда Трампа, заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. Он отметил, что ВСУ, вероятно, неспроста выбрали для нанесения удара американское оружие.