Херсон, 10 марта, 2025, 21:22 — ИА Регнум. Число погибших при ударе ВСУ по рынку в селе Великие Копани Херсонской области выросло до шести. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба главы региона Владимира Сальдо.

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«Пострадало 14 человек, из которых шесть погибло, восемь получили ранения», — отметила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела пострадали несколько человек, а один из раненых скончался в больнице.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта украинские формирования нанесли удар двумя ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS по рынку в Великих Копанях. Сальдо сообщил, что на рынке в тот момент находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве подчеркнули, что в ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВСУ, причастные к преступлению.

Удар ВСУ по рынку в селе Великие Копани является плевком в мирные инициативы президента США Дональда Трампа, заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет. Он отметил, что ВСУ, вероятно, неспроста выбрали для нанесения удара американское оружие.