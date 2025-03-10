Москва, 10 марта, 2025, 21:11 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена о готовности страны отправить войска на территорию Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 марта Расмуссен заявил, что Копенгаген при необходимости готов направить свои войска на Украину для «поддержания мира». Глава датского оборонного ведомства Троэльс Лунд Поульсен при этом отметил, что конкретных планов по данному вопросу пока нет.

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