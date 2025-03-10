Дамаск, 10 марта, 2025, 20:35 — ИА Регнум. Дамаск заинтересован в сохранении глубоких стратегических отношений с Москвой, поэтому новые власти республики пытаются не допустить раскола в отношениях между странами, заявил 10 марта президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

Global Look Press

«Мы не хотим, чтобы между Сирией и Россией произошел раскол. Мы не хотим, чтобы российское присутствие в Сирии представляло опасность или угрозу для какой-либо страны мира, но мы хотим сохранить эти глубокие стратегические отношения», — сказал он в интервью агентству Reuters.

8 декабря 2024 года экс-президент республики Башар Асад сложил полномочия и покинул страну после успешного наступления вооруженных группировок оппозиции на Дамаск. Он получил политическое убежище в России. 6 марта в Латакии вспыхнули столкновения между сторонниками Асада и силами нового правительства страны. Также стычки начались в провинции Тартус. Власти республики ввели войска в эти регионы.

Позже, 9 марта, начались бои в портовом городе Банияс провинции Тартус. По информации сирийского государственного агентства SANA, сторонники Асада напали на газовую электростанцию, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру города, а правительственные силы пытаются вернуть объект под контроль.

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