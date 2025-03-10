Вашингтон, 10 марта, 2025, 20:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо с извинениями за скандал в Овальном кабинете Белого дома. Об этом 10 марта заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Global Look Press

«Зеленский отправил письмо Трампу. Он извинился за весь этот инцидент, произошедший в Овальном кабинете. Я думаю, это был важный шаг», — сказал он в эфире Fox News.

Спецпосланник Трампа также рассказал, что уже прошло большое количество дискуссий с Киевом и Европой по поводу сделки по редкоземельным металлам. Вашингтону удалось добиться прогресса в данном вопросе, в ближайшее время ожидается достижение договорённостей, заключил Уиткофф.

Глава Белого дома в ходе выступления в конгрессе вечером 4 марта сообщил, что получил письмо от главы киевского режима, в котором он заявил о готовности сесть за стол переговоров о «долгосрочном мире» на Украине «как можно скорее». По словам Трампа, он «неустанно» работает над завершение конфликта на Украине и намерен завершить его.

Как передавало ИА Регнум, конфликт между Трампом и Зеленским произошёл в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Стороны обсуждали урегулирование украинского кризиса, американский лидер высказался о «неминуемом» перемирии, а Зеленский, напротив, заявил, что без гарантий безопасности США боевые действия будут продолжаться.

В результате Трамп попросил делегацию Зеленского покинуть Белый дом и отказался подписывать сделку о полезных ископаемых. Позже Зеленский в соцсети X прокомментировал перепалку с американским президентом. Он выразил сожаление по поводу случившейся стычки и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством Трампа».