Хинштейн пообещал увековечить имя погибшего под Курском Героя РФ Чебнёва
Хинштейн пообещал увековечить имя погибшего в Курской области Героя РФ Чебнёва
Курск, 10 марта, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Имя погибшего в Курской области Героя России подполковника Сергея Чебнёва будет увековечено, сообщил 10 марта врио главы региона Александр Хинштейн.
Ранее 10 марта сообщалось, что военнослужащие ВС РФ обнаружили тело Чебнёва в освобожденном селе Малая Локня, где подполковник и совершил подвиг, за который был посмертно удостоен Звезды Героя РФ.
«В августе 2024-го под его командованием наши бойцы 12 дней держали оборону населённого пункта, сдерживая натиск ВСУ. Они стали живым щитом на пути врага, который рвался к Курской АЭС. Тогда же бойцы дали клятву, что найдут тело комбата с позывным Отмель», — напомнил Хинштейн.
Врио губернатора подчеркнул, что память о героях, которые отдают жизнь, чтобы не пропустить врага в тыл, никогда не должна быть забыта. Он отметил, что на подвигах героев нужно воспитывать детей и внуков, чтобы они знали, какой ценой завоёван мир.
«Обязательно увековечим имя Героя и в Малой Локне, где совершён подвиг ценою жизни, и в Курчатове — куда [Чебнёв] не допустил врага», — добавил Хинштейн.
Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года в течение нескольких дней российские военные героически удерживали позиции в здании исправительной колонии № 11 в Малой Локне. Заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, они возвели защитные сооружения. Заместитель командира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса отмечал, что российские военнослужащие держались за счёт внутреннего стержня и авторитета комбата.
18 августа украинские формирования нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS и высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не допустить закрепления противника, Чебнёв решил выбить ВСУ и возглавил штурмовую группу. В ходе боевых действий группа ВС РФ попала под удары миномётов и дрона-камикадзе. Подполковник получил ранения, несовместимые с жизнью. 6 марта президент Владимир Путин в Кремле вручил звезду Героя России вдове Сергея Чебнёва Ольге.