Курск, 10 марта, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Имя погибшего в Курской области Героя России подполковника Сергея Чебнёва будет увековечено, сообщил 10 марта врио главы региона Александр Хинштейн.

Правительство Курской области Сергей Чебнёв

Ранее 10 марта сообщалось, что военнослужащие ВС РФ обнаружили тело Чебнёва в освобожденном селе Малая Локня, где подполковник и совершил подвиг, за который был посмертно удостоен Звезды Героя РФ.

«В августе 2024-го под его командованием наши бойцы 12 дней держали оборону населённого пункта, сдерживая натиск ВСУ. Они стали живым щитом на пути врага, который рвался к Курской АЭС. Тогда же бойцы дали клятву, что найдут тело комбата с позывным Отмель», — напомнил Хинштейн.

Врио губернатора подчеркнул, что память о героях, которые отдают жизнь, чтобы не пропустить врага в тыл, никогда не должна быть забыта. Он отметил, что на подвигах героев нужно воспитывать детей и внуков, чтобы они знали, какой ценой завоёван мир.

«Обязательно увековечим имя Героя и в Малой Локне, где совершён подвиг ценою жизни, и в Курчатове — куда [Чебнёв] не допустил врага», — добавил Хинштейн.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года в течение нескольких дней российские военные героически удерживали позиции в здании исправительной колонии № 11 в Малой Локне. Заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, они возвели защитные сооружения. Заместитель командира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса отмечал, что российские военнослужащие держались за счёт внутреннего стержня и авторитета комбата.

18 августа украинские формирования нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS и высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не допустить закрепления противника, Чебнёв решил выбить ВСУ и возглавил штурмовую группу. В ходе боевых действий группа ВС РФ попала под удары миномётов и дрона-камикадзе. Подполковник получил ранения, несовместимые с жизнью. 6 марта президент Владимир Путин в Кремле вручил звезду Героя России вдове Сергея Чебнёва Ольге.