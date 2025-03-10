Лондон, 10 марта, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Лондон рассчитывает, что после переговоров в саудовской Джидде Вашингтон продолжит делиться разведданными с Киевом. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Global Look Press

«Премьер-министр заявил, что рассчитывает на положительный исход переговоров в Саудовской Аравии, которые должны позволить США вновь начать обмен разведданными», — передаёт слова главы британского правительства его канцелярия.

На Даунинг-стрит также отметили, что британские официальные лица проводили разговоры с украинскими чиновниками и что они все привержены прочному миру.

Как передавало ИА Регнум, после скандала в Белом доме, когда Зеленский начал хамским образом вести себя с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также выступил против прекращения огня, США приостановили военную помощь Украине, а также обмен разведданными с Киевом.

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог, в свою очередь, заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта.

10 марта Трамп заявил, что надеется на прогресс по итогам переговоров в Джидде, которые запланированы на 11 марта. Он отметил, что на этой неделе также «может случиться много очень крупных вещей».