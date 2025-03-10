Копенгаген, 10 марта, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Копенгаген при необходимости готов направить свои войска на Украину для «поддержания мира», заявил 10 марта глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Global Look Press

«Если дойдет до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мира потребуется европейское присутствие, то Дания в принципе к этому готова», — передаёт слова дипломата телерадиокомпанияDR.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксенобратилась к США с призывом отправить свои войска на Украину. Политик также оценила возможность отправки на Украину войск стран Европы, отметив, что перед этим, и даже до обсуждения этого вопроса, по ее мнению, нужно сделать «множество шагов».

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