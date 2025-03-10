Киев, 10 марта, 2025, 19:16 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прячет деньги по всему миру, чтобы в дальнейшем сбежать с Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

Global Look Press

«Зеленский дезориентирован и озабочен только своими бабками, которые бегает перепрятывать по всему миру. Крысы из его окружения заготавливают «лёжки», — отметил украинский депутат.

Дубинский добавил, что Зеленскому необходимо время на то, чтобы «упаковаться и бежать». По словам депутата, вскоре после бегства главы киевского режима из страны ТЦК будут с удвоенной силой заниматься мобилизацией населения.

Как передавало ИА Регнум, в феврале сооснователь Pink Floyd музыкант Роджерс Уотерс также заявил, что Зеленский собирается сбежать с Украины. По мнению музыканта, с Зеленским о судьбе его страны не собираются советоваться ни США, ни Россия, принимавшие участие в переговорах в Саудовской Аравии, главу киевского режима никто не воспринимает всерьёз. Уотерс отметил, что Зеленский попал в безвыходную ситуацию и ему следует держаться подальше от процессов по урегулированию конфликта на Украине.