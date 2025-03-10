Вашингтон, 10 марта, 2025, 19:07 — ИА Регнум. Дата встречи президентов России и США Владимир Путина и Дональда Трампа ещё не определена, заявил 10 марта госсекретарь США Марко Рубио.

Global Look Press

«Конкретная дата встречи Трампа и Путина не назначена», — сказал Рубио в интервью телеканалу Al Arabiya.

12 февраля Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров. Также они договорились продолжить личные контакты, в том числе в формате встреч.

Говорить о конкретной дате и месте проведения переговоров Путина и Трампа пока преждевременно, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая за долгое время очная встреча представителей России и США. В ходе переговоров стороны договорились о создании условий, направленных на полное возобновление сотрудничества и его расширение на сферы, представляющие взаимный интерес. В числе прочего Россия и США выразили намерение создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

Ещё один раунд переговоров делегаций России и США состоялся 27 февраля в Стамбуле. Стороны обсудили нормализацию работы диппредставительств обеих стран.