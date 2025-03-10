Москва, 10 марта, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере до 6 млн рублей ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами. Документ был опубликован 10 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Выплаты смогут получить граждане, вступившие в ряды ополчения с 2014 года. Получившие в ходе боевых действий инвалидность 1-й группы получат единовременную выплату в размере 6 млн рублей, 2-й группы — более 5,2 млн рублей, 3-й группы — более 4,4 млн рублей.

«Установить, что лицам, принимавшим в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях (…) с 11 мая 2014 года (…) и признанным в установленном порядке инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в связи с участием в боевых действиях, осуществляется единовременная выплата», — сказано в тексте указа.

6 марта в ходе встречи президента с представителями и подопечными фонда «Защитники Отечества» участницы мероприятия обратили внимание главы государства на сохраняющиеся правовые коллизии в отношении участников обороны Донбасса с 2014 года. Путин пообещал разобраться в ситуации и оперативно принять необходимые решения.

Как передавало ИА Регнум, в феврале премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство внесло поправки о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности добровольцам Донецкой и Луганской Народных Республик. Бойцы в случае ранения в ходе боевых действий смогут получать две выплаты сразу: одну пенсию по старости или выслуге лет, а вторую — по инвалидности.

Ранее 10 марта по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» Путин подписал ряд поручений. В частности, он поручил разработать базовый региональный стандарт социальной помощи бойцам специальной военной операции. Кроме того, глава государства дал указание рассмотреть возможность распространить социальную поддержку для детей погибших бойцов спецоперации на несовершеннолетних братьев и сестёр.