Москва, 10 марта, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера РФ Александра Новака членом наблюдательного совета РФПИ. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Александр Новак

«Назначить членом наблюдательного совета акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» сроком на пять лет Новака А. В. — заместителя председателя правительства РФ», — говорится в тексте документа.

Также были прекращены полномочия членов наблюдательного совета РФПИ министра обороны РФ Андрея Белоусова и экс-руководителя ВЭБ РФ Владимира Дмитриева.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля 2025 года гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева назначали спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

В новом качестве он продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество со странами Глобального Юга и с западными государствами, в частности с США.