Путин назначил вице-премьера Новака членом наблюдательного совета РФПИ
Москва, 10 марта, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера РФ Александра Новака членом наблюдательного совета РФПИ. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовых актов.
«Назначить членом наблюдательного совета акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» сроком на пять лет Новака А. В. — заместителя председателя правительства РФ», — говорится в тексте документа.
Также были прекращены полномочия членов наблюдательного совета РФПИ министра обороны РФ Андрея Белоусова и экс-руководителя ВЭБ РФ Владимира Дмитриева.
Как передавало ИА Регнум, 23 февраля 2025 года гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева назначали спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
В новом качестве он продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество со странами Глобального Юга и с западными государствами, в частности с США.