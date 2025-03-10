Лондон, 10 марта, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Взрывы прогремели на танкере Stena Immaculate после столкновения с контейнеровозом Solong у берегов Британии. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе компании-владельце Crowley.

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В результате судно загорелось, весь экипаж эвакуировали. По информации Crowley, в результате аварии было повреждено грузовое хранилище с топливом Jet-A1, что и стало причиной возгорания.

«Все моряки компании Crowley в безопасности и полностью учтены», — сообщили в компании, добавив, что на данный момент ведётся экстренная операция по тушению пожара.

Как передавало ИА Регнум, на северо-восточном побережье Англии в Северном море произошло столкновение танкера Stena Immaculate с контейнеровозом Solong, который стоял на якоре.

Телеканал Sky News, ссылаясь на Королевский национальный институт по спасению на воде (Royal National Lifeboat Institution, RNLI), уточнил, что инцидент произошёл примерно в 16 км от побережья. Танкер Stena Immaculate шёл под флагом США, а контейнеровозе Solong — Португалии. В результате инцидента оба судна загорелись, члены экипажей успели покинуть горящие корабли.

На место аварии направили самолёт и вертолёт береговой охраны, а также суда, имеющие приспособления для тушения пожара. На данный момент известно о 32 пострадавших.