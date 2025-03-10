Эр-Рияд, 10 марта, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где у него запланированы переговоры с наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Global Look Press

«Только что появилась информация о том, что Владимир Зеленский прибыл в Джидду (Саудовская Аравия) для переговоров с Мухаммедом бин Салманом, правительство которого сыграло посредническую роль между Украиной и Россией», — указано в публикации.

Из аэропорта Зеленский направится в город, где у него пройдёт встреча с наследным принцем. 11 марта в этом же городе должны состояться переговоры США и Украины по урегулированию конфликта.

Как передавало ИА Регнум, спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее заявил, что США уведомили Россию о составе своей делегации на предстоящих переговорах. По его словам, цель переговоров заключается в том, чтобы заложить основу для соглашения о мире, а также для первоначального перемирия.

Как утверждает Зеленский, в состав украинской делегации войдут глава его офиса Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Сам глава киевского режима не будет присутствовать на переговорах. По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, это связано с его нежеланием заключить мир с Россией.

Газета Financial Times сообщила 6 марта, что киевский режим на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии предложит американской администрации план «частичного перемирия» с Россией.