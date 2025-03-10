Севастополь, 10 марта, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя к 17 годам лишения свободы по делу о теракте в отношении военнослужащего по заданию украинской спецслужбы. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, остальных — в колонии строгого режима. Также подсудимому назначен штраф в сумме 300 тыс. рублей и ограничение свободы на срок один год», — сказано в сообщении ведомства.

По версии следствия, 30-летний житель Севастополя, действуя по заданию украинских спецслужб, получил радиоуправляемое взрывное устройство, чтобы в дальнейшем установить его у подъезда дома военнослужащего. Оперативники задержали злоумышленника до того, как он совершил подрыв здания.

Его признали виновным по трём статьям: «государственная измена», «покушение на совершение теракта» и «незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств». На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля задержанная в Севастополе женщина призналась, что по заданию киевских кураторов вступила в добровольческий батальон «БАРС». Ей также поручили совершить теракт с помощью взрывного устройства, установленного в кабинете одного из российских офицеров.

Ранее другой житель Севастополя попал под следствие по обвинению в передаче украинской разведке данных о противовоздушной обороне и подразделениях Черноморского флота. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).