Москва, 10 марта, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении певицы Ирины Аллегровой орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Павел Бедняков/РИА Новости

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги в культуре и искусстве» артистку-вокалистку Ирину Александровну Аллегрову», — говорится в тексте документа.

Орденом также были награждены артист Юрий Васильев, секретарь «Международной ассоциации Союзов архитекторов» Игорь Воскресенский, профессор ФГБОУ ВО СПбГИКиТ Константин Лопушанский, а также директор Казанского академического русского Большого драмтеатра им. Качалова Александр Славутский.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта Путин присвоил звание Героя Труда композитору и артисту Александру Зацепину.

Звание Зацепину присвоили за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

10 марта композитору исполнилось 99 лет. Он создал музыку ко множеству кинокартин, в числе которых композиция «Куда уходит детство», «Если б я был султан», «Если долго мучиться» и другие.