Москва, 10 марта, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Сборная России проведет матч против Замбии 25 марта в Москве, сообщает пресс-служба национальной команды в своем Telegram-канале.

Владимир Песня/РИА Новости

«Встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Стартовый свисток — в 20:00 мск», — говорится в анонсе поединка.

Пресс-служба добавила, что информация о начале продажи билетов будет опубликована позже.

Также стало известно, что сборная России встретится с национальной командой Гренады 19 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Этот товарищеский матч начнется в 20:00.

Сборная Гренады занимает 174-е место в мировом рейтинге ФИФА, а африканская команда, в свою очередь, находится на 87-й позиции.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение об отстранении всех российских команд, включая национальные сборные и клубы, от участия в турнирах. В результате российские футболисты не смогли участвовать в чемпионате Европы 2024 года, а также были исключены из квалификаций чемпионата мира 2026 года. Также сборная России пропустит молодежный чемпионат Европы 2027 года и Олимпийские игры 2028 года.