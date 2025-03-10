Москва, 10 марта, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин присвоил космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу звание Героя России. Указ главы государства был опубликован 10 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации [Гребенкину и Чубу]», — сказано в тексте указа.

Кроме того, президент наградил медалью «За отвагу» корреспондентов медиагруппы «Россия Сегодня» Михаила Кевхиева и Максима Романенко.

Также 10 марта Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» певицу Ирину Аллегрову и орденом Дружбы — спикера парламента Азербайджана Сахибу Гафарову.

Как передавало ИА Регнум, ранее в марте президент наградил летчика-космонавта Виктора Савиных орденом Гагарина. Награда за заслуги в области космонавтики была учреждена Путиным в 2023 году.

Ранее президент поручил включить создание и запуск малых космических аппаратов в разрабатываемый нацпроект по космическим сервисам. Глава государства отмечал, что в России необходимо кратно увеличить численность действующей орбитальной группировки. Кроме того, Путин указал на необходимость налаживания серийного производства космических аппаратов.