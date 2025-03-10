Лондон, 10 марта, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Украина вышла на первую строчку в рейтинге крупнейших импортёров вооружений в мире. Об этом пишет британское агентство Reuters со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Viacheslav Madiievskyi/Global Look Press

«Украина стала крупнейшим в мире импортёром оружия после начала спецоперации в 2022 году», — указано в публикации.

В агентстве уточнили, что Украина занимает долю в 8,8% от общемирового импорта оружия, обогнав прежних лидеров рейтинга в лице Индии, Катара и Саудовской Аравии.

Крупнейшими поставщиками оружия для Украины стали США (45%), Германия (12%) и Польша (11%). Всего, по данным SIPRI, киевский режим снабжают оружием 35 государств.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным SIPRI, США стали крупнейшим экспортёром оружия в мире. Их доля в глобальном экспорте вооружений составила 43%, причём по сравнению с показателями 2019–2020 годов она увеличилась более чем на 20%.

В издании уточнили, что более трети поставок осуществлялись в европейские страны, а крупнейшими импортёрами стали Украина, Великобритания, Нидерланды и Норвегия.

Россия расположилась на третьем месте в данном списке, имея долю в 7,8% в глобальном экспорте оружия. При этом с 2019–2020 годов показатель сократился более чем в два раза.