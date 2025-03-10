Москва, 10 марта, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы председателя Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Global Look Press

«За заслуги в укреплении российско-азербайджанских отношений наградить орденом Дружбы председателя Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибу Аги гызы Гафарову», — говорится в тексте документа.

Гафарова возглавляет парламент Азербайджана с 2020 года, а в сентябре 2024 года она была вновь переизбрана на этот пост.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе встречи с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что отношения между странами находятся на высоком уровне и развиваются.

Он отметил, что у России и Азербайджана много интересных направлений сотрудничества — и в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд Алиева, подчеркнул, что Азербайджан является большим соседом, другом, партнёром и союзником России.