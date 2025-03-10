Санкт-Петербург, 10 марта, 2025, 18:44 — ИА Регнум. Автор слов гимна Петербурга («Державный град, возвышайся над Невою»), поэт и журналист Олег Чупров умер в возрасте 86 лет, сообщил 10 марта глава городского отделения Союза писателей России Борис Орлов.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга/VK.com

В последние годы Чупров сильно болел, рассказал Орлов ТАСС.

«Он был патриотом нашей Родины и прекрасным поэтом, замечательным журналистом. Когда объявили конкурс на гимн, он принял участие потому, что у него уже был опыт создания подобных текстов — он написал гимны сразу нескольким учреждениям. А ведь до него гимн нашего города долгое время исполнялся без слов», — отметил Орлов.

Чупров родился в 1939 году в селе Объячево Республики Коми. В 1959 году он поступил в Ленинградский университет, позднее начал работать на радио. В 1965 году Чупров поступил в Литературный институт им. Горького, который окончил в 1974 году. Он был членом Союза писателей СССР и Союза писателей России.

С 1997 года Чупров являлся профессором Международной славянской академии наук, образования, искусства и культуры, а также членом Петровской академии наук и искусств. Песни на основе его стихов исполняли Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Андрей Миронов, Эдуард Хиль, Михаил Боярский и другие артисты.

Также Чупров был известен как автор детских стихов. В 2003 году он был награждён почётным дипломом парламента Петербурга за выдающийся вклад в культурное развитие города.