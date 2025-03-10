Киев, 10 марта, 2025, 18:18 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на церемонии вручения «Шевченковской премии» в шутку извинился за отсутствие классического костюма. Видео опубликовано в соцсетях его офиса.

Global Look Press

«Благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме», — заявил он.

После непродолжительной паузы в зале раздались аплодисменты.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко — наивысшее творческое отличие за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Она была учреждена в 1961 году, когда республика входила в состав СССР.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский приехал на встречу с одетым в деловой костюм президентом США Дональдом Трампом в чёрной кофте, брюках и ботинках. В ходе переговоров в Белом доме главе киевского режима сделали замечание по поводу его неуместного образа. По словам присутствующих на встрече журналистов, некоторые американцы были недовольны тем, что Зеленский игнорирует официальный стиль одежды.

В декабре 2024 года Зеленский посетил церемонию открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери после сильнейшего пожара, произошедшего в 2019 году. При этом глава киевского режима также был одет в спортивную одежду и военные ботинки. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал внешний вид Зеленского и заявил, что лишь один политик в мире мог посетить открытие одного из самых важных христианских храмов в таком виде.