Киев, 10 марта, 2025, 18:17 — ИА Регнум. В ряды ВСУ вступили первые бойцы в возрасте от 18 до 24 лет, подписавшие годовой контракт, сообщили 10 марта в украинской бригаде «Эдельвейс».

Serhii Hudak/Global Look Press

«Первые военнослужащие по контракту «18-24» принесли присягу», — сказано в сообщении.

Новобранцам выделят по 30 тыс. гривен (около 64 тыс. рублей) на приобретение необходимой амуниции, отметили также представители бригады, названной в честь одного из подразделений вермахта.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. В ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии, указывал глава государства.

11 февраля минобороны Украины объявило о наборе на военную службу 18-летних контрактников. За подписание контракта добровольцам обещали 1 млн гривен (2,3 млн рублей), из которых 200 тыс. гривен (460 тыс. рублей) выплатят сразу, остальные во время службы.

Несмотря на запуск на Украине нового контракта для лиц в возрасте от 18 до 24 лет, киевскому режиму не удаётся набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч добровольцев, а потери украинской армии существенно превышают число мобилизованных, отметила 1 марта пресс-служба Минобороны РФ.