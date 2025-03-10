Путин подписал указ о праздновании 500-летия освоения Россией СМП
Путин подписал указ о праздновании 500-летия освоения Северного морского пути
Москва, 10 марта, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути (СМП). Соответствующий документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.
Согласно документу, главой комитета, который возьмет на себя организацию мероприятия, назначен помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В течение месяца Патрушев должен будет представить тех, кто войдет в состав оргкомитета и совместно с правительством и «Росатомом» разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования.
Северный морской путь — кратчайший судоходный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Его трассы пролегают в акваториях арктических морей и южной части Северного Ледовитого океана. Он интересен как бизнесу, так и государству, поэтому его усовершенствование является одним из стратегических приоритетов в стране.
Как передавало ИА Регнум, в ФАНУ «Востокгосплан» прогнозируют в перспективе до 2035 года в различных сценариях при реализации всех проектов от 12 до 21 трлн руб. налоговых поступлений. В то же время экономический эффект на региональный валовый продукт может составить от 30 до 58 трлн руб.
На транспортной сессии Восточного экономического форума вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что в рамках проекта «Развитие Большого Северного морского пути» длина самого Севморпути увеличится с 5,6 тыс. до 14 тыс. км, и он свяжет Владивосток с Санкт-Петербургом и Калининградом.