Москва, 10 марта, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути (СМП). Соответствующий документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

Илья Наймушин/РИА Новости

Согласно документу, главой комитета, который возьмет на себя организацию мероприятия, назначен помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

В течение месяца Патрушев должен будет представить тех, кто войдет в состав оргкомитета и совместно с правительством и «Росатомом» разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования.

Северный морской путь — кратчайший судоходный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Его трассы пролегают в акваториях арктических морей и южной части Северного Ледовитого океана. Он интересен как бизнесу, так и государству, поэтому его усовершенствование является одним из стратегических приоритетов в стране.

Как передавало ИА Регнум, в ФАНУ «Востокгосплан» прогнозируют в перспективе до 2035 года в различных сценариях при реализации всех проектов от 12 до 21 трлн руб. налоговых поступлений. В то же время экономический эффект на региональный валовый продукт может составить от 30 до 58 трлн руб.

На транспортной сессии Восточного экономического форума вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что в рамках проекта «Развитие Большого Северного морского пути» длина самого Севморпути увеличится с 5,6 тыс. до 14 тыс. км, и он свяжет Владивосток с Санкт-Петербургом и Калининградом.