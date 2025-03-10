Братислава, 10 марта, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Европейским лидерам стоит признать проигрыш украинского сюжета и перейти к переговорам об урегулировании конфликта. Об этом 10 марта заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Global Look Press

По его словам, любой здравый государственный деятель сегодня должен остановить этот конфликт и начать сотрудничать и договариваться с Россией.

«Если бы сегодня были у власти экс-канцлер Германии Вилли Брандт, бывший президент Франции Франсуа Миттеран или кто угодно из европейской истории, они бы посмотрели на поле боя и сказали: «Хорошо, мы проигрываем. Давайте остановимся», ― процитировал ТАСС парламентария.

Благо с сожалением отметил, что в настоящее время таких политиков нет, а есть идеологические фанатики, поэтому Евросоюз переживает кризис, который стал крупнейшим с момента его основания, даже со времен Второй мировой войны. Евродепутат сомневается, что ЕС выживет.

По его словам, Европа является единственным регионом в мире, который хочет продолжать конфликт. Однако, считает Блага, европейцы могли бы последовать примеру США и приостановить военную помощь Украине.

Он добавил, что в итоге изолированным оказался ЕС, а не Россия, как продолжают утверждать в Евросоюзе.

Как сообщало ИА Регнум, президент Болгарии Румен Радев 8 марта заявил, комментируя итоги заседания Евросовета в Брюсселе, что конфликт на Украине тянет Европу на дно, при этом позиция Евросоюза по достижению мира силой выглядит нереалистично.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал как можно скорее завершить украинский конфликт, так как он наносит огромный ущерб европейской экономике. Он отметил, что время в конфликте всё еще на стороне России.

7 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в сознательной эскалации конфликта на Украине. Она отметила, что ЕС из успешного экономического проекта превращается в милитаризированное объединение с навязчивой идеей нанести России стратегическое поражение.

При этом глава федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Бруно Каль заявил, что если конфликт на Украине завершится раньше 2029 года, то Россия якобы может оказаться угрозой для Европы. На что генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил, что попытки затянуть конфликт на Украине опасны и неверны, миру не нужен бесконечный конфликт.