Москва, 10 марта, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Отечественный автодилер «Рольф» планирует запустить в России производство «народного автомобиля» под собственным брендом. Об этом сообщила генеральный директор дилерского холдинга Светлана Виноградова.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Информация о собственном автомобиле не была газетной уткой. Работа над ним ведётся — создана рабочая группа, мы об этом думаем. Всё, что касается производства автомобиля, даже если речь идёт не о полном цикле, а о частичной локализации, занимает долгое время», — отметила она.

По словам Виноградовой, клиентам на российском рынке нужен автомобиль отечественного производства по доступным ценам.

«Точно можно сказать, что машина будет собираться здесь, у нас. Это будет, что называется, народный автомобиль, не премиалка», — добавила директор холдинга.

Виноградова также уточнила, что для экономически рентабельного производства нужно несколько моделей и массовые объёмы, ведь одна модель не сможет перекрыть затраты.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что 19 апреля стартует производство автомобиля Lada Iskra. Он напомнил, что 19 апреля 1970 года завод начал выпускать первые автомобили ВАЗ 2101, которые в народе назвали «копейками». Выпуск новой модели приурочили к 55-летию этого события. Ожидается что эта модель вытеснит Lada Granta.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2024 года дал старт серийному производству автомобиля Lada Aurа. Стоимость базовой модели составит 2,6–2,8 млн рублей. «АвтоВАЗ» планировал до конца 2024 года выпустить 2,9 тыс. автомобилей, а в 2025 году — 8 тыс. машин.