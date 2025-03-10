Шебекино, Белгородская область, 10 марта, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Житель города Шебекино погиб в результате сброса взрывного устройства с беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 10 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Случилось самое страшное — в городе Шебекино погиб мирный житель в результате сброса взрывного устройства с беспилотника», — написал Гладков в Telegram-канале.

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи. Глава Белгородской области выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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