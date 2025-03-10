Москва, 10 марта, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Моринари Ватанабэ, кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) и глава Международной федерации гимнастики, выразил поддержку возвращению российских спортсменов на международные турниры. Об этом он заявил журналистам во время визита в Москву.

Global Look Press

«Спортсмены больше всего ждут возможности участвовать в международных соревнованиях. Я бы хотел, чтобы их мечта реализовалась», — сказал Ватанабэ.

Однако он отметил, что пока российским атлетам не удастся выступать под флагом своей страны до окончания конфликта на Украине.

Ватанабэ является одним из семи кандидатов на должность президента МОК, выборы которого состоятся 20 марта в Афинах. Новый глава МОК вступит в должность в конце июня.

7 марта президент МОК Томас Бах высказался по поводу участия россиян в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры. Он предложил спортивным федерациям рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к этим турнирам, подчеркивая важность объединения в олимпийском движении. Бах особенно отметил необходимость внимательного подхода со стороны федераций зимних видов спорта.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам, включая фигуристов и шорт-трекистов, участвовать в отборе на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Россия сможет заявить только по одному спортсмену или паре в каждой дисциплине фигурного катания.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что МОК нарушает олимпийские идеалы. Он подчеркнул, что Россия продолжит двигаться в сторону демократизации спорта и снятия искусственных ограничений. По его мнению, МОК больше заинтересован в сохранении собственного статуса и финансового благополучия, чем в защите прав спортсменов и целостности олимпийского движения.