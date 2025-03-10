Анапа, Краснодарский край, 10 марта, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Мэрия Анапы подала в Арбитражный суд Краснодарского края исковое заявление к компаниям «Волгатранснефть» и «Кама шиппинг», которые являются судовладельцами танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушение в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Согласно карточке дела на сайте судебной инстанции, иск властей города зарегистрировали 7 марта.

Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 млн рублей.

«Именно такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС», ― говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

При этом отмечается, что обозначенная сумма не является окончательной, и в дальнейшем власти намерены увеличить исковые требования. В мэрии напомнили, что в результате разлива нефтепродуктов, произошедшего после крушения танкеров в декабре 2024 года в Черном море, был нанесен ущерб природной среде, введен режим ЧС сначала муниципального, а затем регионального и федерального уровней.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», вызванное штормом. В результате аварии часть нефти попала в море. Экипажи судов были эвакуированы, однако один человек погиб.

Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов МЧС привлекло более 32,5 тыс. добровольцев, включая представителей молодёжных движений и граждан из 20 регионов России. Правительство страны на устранение последствий ЧП выделило 1,5 млрд рублей.

По данным на 1 февраля, в акватории Черного моря собрали более 178 тыс. тонн нефтепродуктов. В конце января специалисты завершили откачку мазута из кормовой части севшего на мель танкера «Волгонефть-239». Всего выбрали более 1,4 тыс. тонн мазута.

13 февраля владельцев танкеров «Волгонефть», которые потерпели крушение в Керченском проливе, оштрафовали по решению суда. В частности, Арбитражный суд Краснодарского края назначил ЗАО «Волгатранснефть» административный штраф в размере 300 тыс. рублей за нарушение технического регламента. Прокуратура считает, что собственник не имел классификационных документов на танкер.