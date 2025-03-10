Калининград, 10 марта, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Самолет-разведчик SVF680 Военно-воздушных сил (ВВС) Швеции провел разведку вдоль границы Калининградской области. Маршрут летательного аппарата указан на сайте Flightradar.

Global Look Press

Согласно данным сайта, SVF680 вылетел из шведского города Линчёпинг в сторону польского Гданьска, где начал проводить разведку вдоль границ территории Калининградской области. Затем он пролетел возле польско-белорусской границы, долетел до Замосцька, расположенного недалеко от границы с Украиной, и совершил разворот на север.

В настоящее время воздушное судно находится в Линчёпинге.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа 2023 года самолёт-разведчик ВВС Швеции Gulfstream IV SP Korpen впервые совершил разведывательный полёт в воздушном пространстве Финляндии вдоль российской границы. Самолёт летал туда-обратно над озером Инари на севере Финляндии, затем повернул на юг и двигался вдоль российской границы.

Ранее разведывательные полёты в Финляндии выполнялись воздушными судами США.