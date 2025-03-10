Москва, 10 марта, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Следственный комитет России с заявлением на певицу Аллу Пугачёву. Общественник уверен, что из-за артистки на него могли готовить покушение, сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Бородин направил документ, в котором рассказал об опасениях за свою жизнь руководителю столичного главка СК генерал-майору юстиции Андрею Стрижову. По мнению главы ФПБК, над ним решили организовать расправу из-за призывов лишить Пугачёву званий и государственных наград, а также признать иноагентом и привлечь к уголовной ответственности за высказывания.

«Мое убийство готовилось именно из-за Аллы Борисовны Пугачёвой», — сказал Бородин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Готовил убийство, по словам Бородина, бывший акционер «ЮКОСа» Леонид Невзлин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Общественник заявил, что Невзлин поручил устранить его после обвинений Пугачёвой в работе на иностранные спецслужбы, в том числе на ЦРУ.

Ранее Бородин уже обращался в полицию из-за угроз в свой адрес.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Пугачёву на предмет финансирования ВСУ. Он отмечал, что артистка не только сама критикует российскую специальную военную операцию, но и поддерживает деятелей культуры, которые выступают с аналогичных позиций и оказывают финансовую помощь Украине.

В марте 2024 года активисты ФПБК потребовали признать Пугачёву иноагентом после ее слов о том, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию. Бородин тогда вновь напомнил об антироссийской позиции певицы и о том, что после начала СВО она сбежала из России в Израиль.