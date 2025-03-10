Ульяновск, 10 марта, 2025, 17:30 — ИА Регнум. В посёлке Новосельдинский Ульяновской области загорелся технический магний, сообщила 10 марта пресс-служба управления МЧС по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Спасатели уже приступили к ликвидации возгорания, сказано в сообщении.

«Сейчас в Новосельдинском на открытой территории происходит горение технического магния. Пожарно-спасательные подразделения работают», — отметила пресс-служба.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошёл на заводе по утилизации отходов. Площадь возгорания составляет около 20 кв. м. Угроза распространения огня, вероятно, отсутствует, отметили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2024 года в Нижнем Новгороде на производственной площадке по утилизации отходов вспыхнул крупный пожар. Наблюдалось открытое горение ёмкостей. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. После локализации на площади 500 кв. м пожар потушили. Пострадавших не было.

Также в июне 2024 года в городе Оби в Новосибирской области в результате пожара на предприятии по утилизации отходов один человек погиб и ещё шестеро пострадали. В рамках возбуждённого по статье о нарушении требований охраны труда уголовного дела задержали заместителя директора предприятия.