Курск, 10 марта, 2025, 17:15 — ИА Регнум. У здания женской колонии в освобождённой Малой Локне нашли и вытащили из-под завалов тело Героя России Сергея Чебнева с позывным Отмель. Об этом 10 марта сообщили в российских силовых структурах.

Социальные сети Сергей Чебнев

«Сегодня обнаружили и забрали его из-под завалов здания в районе колонии», — сказал собеседник ТАСС.

В августе в течение нескольких дней российские военные, в числе которых был и Чебнев, героически удерживали позиции в здании исправительной колонии № 11 в Малой Локне. Заняв оборону вокруг колонии и внутри комплекса зданий, они возвели защитные сооружения.

Как отмечал заместитель командира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, в период боевых действий российские военнослужащие держались за счёт внутреннего стержня и авторитета комбата.

На протяжении 12 дней Отмель руководил обороной населённого пункта Малая Локня, удерживая позиции вблизи города Суджа. 18 августа украинские формирования нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не допустить закрепления противника, Чебнев решил выбить ВСУ и возглавил штурмовую группу. В ходе боевых действий группа ВС РФ попала под удары миномётов и дрона-камикадзе. Подполковник получил ранения, не совместимые с жизнью.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 6 марта в Кремле вручил звезду Героя России вдове погибшего в августе в Курской области командира батальона 9-го полка Сергея Чебнева Ольге.