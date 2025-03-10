Лондон, 10 марта, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Россия заняла третье место в рейтинге крупнейших экспортёров вооружений всего мира. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По данным SIPRI, Россия расположилась на третьем месте в данном списке, имея долю в 7,8% в глобальном экспорте оружия. При этом с 2019–2020 годов показатель сократился более чем в два раза.

«Снижение с 2022 года, вероятно, связано с решением России отдать приоритет производству основных видов вооружений для собственных вооружённых сил, а не на экспорт, с последствиями многосторонних торговых санкций, введённых в отношении России, и усилением давления со стороны США и их союзников на государства с целью принудить их не покупать российское оружие», — уточнили в издании.

Первое место в рейтинге с большим отрывом удерживают Соединённые Штаты. Их доля в глобальном экспорте вооружений составила 43%, причём по сравнению с показателями 2019–2020 годов она увеличилась более чем на 20%.

В издании уточнили, что более трети поставок осуществлялись в европейские страны, а крупнейшими импортёрами стали Украина, Великобритания, Нидерланды и Норвегия. Ещё треть американского экспорта пришлось на регион Ближнего Востока, где ведущими импортёрами стали Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Израиль.

Второе место рейтинга заняла Франция, доля которой в глобальном экспорте вооружений составила чуть менее 10%. Ключевыми покупателями французского оружия стали страны из Азии и Океании (35%), а также Ближнего Востока (28%).

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия поставляет военную оборонную продукцию в 44 страны мира.

В середине ноября «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на экспорт истребителя Су-57 заграничным партнёрам. Михеев отметил, что партнёры из дружественных стран желают приобретать российское надёжное и уже зарекомендовавшее себя вооружение. Экспортные контракты, в свою очередь, поддерживают отечественную промышленность.

В том же месяце Михеев сообщил, что более десяти стран выразили готовность приобрести у России «Изделие РБ-504П-Э», которое способно подавить «рой» дронов. Предконтрактная работа началась с государствами из стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока.