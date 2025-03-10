Россия вошла в тройку крупнейших экспортёров оружия — СМИ
FT: Россия вошла в тройку крупнейших экспортёров оружия
Лондон, 10 марта, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Россия заняла третье место в рейтинге крупнейших экспортёров вооружений всего мира. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
По данным SIPRI, Россия расположилась на третьем месте в данном списке, имея долю в 7,8% в глобальном экспорте оружия. При этом с 2019–2020 годов показатель сократился более чем в два раза.
«Снижение с 2022 года, вероятно, связано с решением России отдать приоритет производству основных видов вооружений для собственных вооружённых сил, а не на экспорт, с последствиями многосторонних торговых санкций, введённых в отношении России, и усилением давления со стороны США и их союзников на государства с целью принудить их не покупать российское оружие», — уточнили в издании.
Первое место в рейтинге с большим отрывом удерживают Соединённые Штаты. Их доля в глобальном экспорте вооружений составила 43%, причём по сравнению с показателями 2019–2020 годов она увеличилась более чем на 20%.
В издании уточнили, что более трети поставок осуществлялись в европейские страны, а крупнейшими импортёрами стали Украина, Великобритания, Нидерланды и Норвегия. Ещё треть американского экспорта пришлось на регион Ближнего Востока, где ведущими импортёрами стали Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Израиль.
Второе место рейтинга заняла Франция, доля которой в глобальном экспорте вооружений составила чуть менее 10%. Ключевыми покупателями французского оружия стали страны из Азии и Океании (35%), а также Ближнего Востока (28%).
Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия поставляет военную оборонную продукцию в 44 страны мира.
В середине ноября «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на экспорт истребителя Су-57 заграничным партнёрам. Михеев отметил, что партнёры из дружественных стран желают приобретать российское надёжное и уже зарекомендовавшее себя вооружение. Экспортные контракты, в свою очередь, поддерживают отечественную промышленность.
В том же месяце Михеев сообщил, что более десяти стран выразили готовность приобрести у России «Изделие РБ-504П-Э», которое способно подавить «рой» дронов. Предконтрактная работа началась с государствами из стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока.