Лондон, 10 марта, 2025, 17:15 — ИА Регнум. В результате столкновения танкера и грузового судна в Северном море пострадали по меньшей мере 32 человека, сообщил 10 марта телеканал Sky News.

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По этим данным, членов экипажей обоих судов привезли на трёх лодках в ближайший порт. О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.

Танкер стоял на якоре в момент, когда в него врезался контейнеровоз, отметили также авторы.

Ранее сообщалось, что у северо-восточного побережья Англии судно Stena, эксплуатируемое американской компанией Crowley, столкнулось с другим кораблём. Оба судна загорелись.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта турецкие СМИ сообщили, что в Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись танкер и контейнеровоз. Инцидент произошел в 9 км от берега. В результате столкновения лопнул балластный танк танкера, в море вылилась загрязнённая вода. Для ликвидации последствий ЧП к месту инцидента прибыла береговая охрана. По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал.

В феврале танкер «Натиг Алиев» и сухогруз «Бегония» сцепились бортами в порту Новороссийска. Корабли были на якорной стоянке, однако из-за шторма и несвоевременного запуска двигателя «Натиг Алиев» ушёл в дрейф и навалился на борт «Бегонии». Сообщалось, что суда не получили серьёзных повреждений, экологического ущерба также не было зафиксировано.