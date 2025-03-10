Лондон, 10 марта, 2025, 17:06 — ИА Регнум. На северо-восточном побережье Англии в Северном море произошло столкновение танкера Stena Immaculate с контейнеровозом Solong, который стоял на якоре. В результате инцидента оба судна загорелись. Об этом сообщили в британском Агентстве морской безопасности и береговой охраны (Maritime and Coastguard Agency, MSA).

Кадр из видео

«Береговая охрана в настоящее время координирует реагирование на чрезвычайную ситуацию после сообщений о столкновении между танкером и грузовым судном у побережья Восточного Йоркшира», — сообщил представитель MSA.

Как передает телеканал Sky News, ссылаясь на Королевский национальный институт по спасению на воде (Royal National Lifeboat Institution, RNLI), после столкновения на обоих судах начался пожар. Члены экипажей успели покинуть горящие корабли. На место происшествия были направлены четыре спасательные шлюпки.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952416" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Американский нефтяной танкер и португальское грузовое судно загорелись после столкновения в Северном море

27 февраля танкер вышел из греческого порта Агии Теодорой. Контейнеровоз Solong, который накануне вышел из шотландского порта Грейнджмут, должен был прибыть в Роттердам 10 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта в Мраморном море танкер Mia и контейнеровоз Orita столкнулись у берегов Стамбула. Инцидент произошел примерно в девяти километрах от стамбульского района Бейликдюзю на западе города. 270-метровый танкер Mia стоял на якоре в момент, когда в него врезался 130-метровый контейнеровоз Orita. В результате удара балластный танк танкера лопнул, и в море вылилась загрязненная вода.