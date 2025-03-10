Анкара, 10 марта, 2025, 16:52 — ИА Регнум. При строительстве высокоскоростной железнодорожной линии в городе Кайсери на юге Турции произошел обвал породы. Об этом 10 марта сообщил губернатор региона Гекмен Чичек.

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«Один из наших граждан погиб в результате прямого удара каменного осколка по голове», ― процитировал Чичека канал Haber7.

Глава региона уточнил, что еще один специалист получил травмы, его госпитализировали с переломами ног. По словам Чичека, его жизни ничего не угрожает.

При этом пятерым рабочим, находившимся на строительной площадке во время обрушения породы, удалось спастись.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа прошлого года во время камнепада в турецкой провинции Мугла пострадали два российских туриста. Инцидент произошёл в популярном у приезжих каньоне Саклыкент. Пострадавших спасли и передали медикам.

25 января в турецкой провинции Конья обрушился четырёхэтажный жилой дом. ЧП произошло в центральном районе Сельчуклу одноимённого административного центра. Из-под завалов спасли двух человек. Причины обрушения здания устанавливаются.