Москва, 10 марта, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Трое из девяти пострадавших, госпитализированных после наезда такси на автобусную остановку в Казани, продолжат лечиться амбулаторно. Об этом сообщил минздрав Татарстана.

Кадр из видео

По данным ведомства, всего пострадали 11 человек, девять получили травмы средней тяжести. Одного из них, 12-летнего ребенка, госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу, еще восьмерых — в городскую клиническую больницу №7.

«Три пациента из восьми госпитализированных в городскую клиническую больницу №7 были выписаны и направлены на амбулаторное лечение после проведения комплексного обследования и оказания медицинской помощи в клинике», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, на улице Вишневского в Казани таксист, управлявший арендованным автомобилем «Москвич», сбил пешеходов на остановке, когда пытался объехать остановившийся автобус. Момент ДТП попал на видео.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Водителя ранее привлекали к ответственности за употребление психотропных веществ.