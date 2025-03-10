Северск, Томская область, 10 марта, 2025, 16:48 — ИА Регнум. В городе Северске Томской области домашняя такса насмерть загрызла новорожденную девочку, сообщила 10 марта пресс-служба регионального управления СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Такса произвела укусы спящей в кроватке малолетней девочки 2025 года рождения. Впоследствии тело ребёнка было обнаружено матерью без признаков жизни и с множественными укусами», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. К этому моменту проведён осмотр места происшествия и назначен перечень судебных экспертиз. В СК также призвали граждан соблюдать правила содержания домашних животных для избежания подобных трагедий.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля в Верх-Исетском районе Екатеринбурга ротвейлер набросился на ребёнка. Матери прошлось прикрыть его собой. Отмечалось, что у собаки есть хозяин. Прокуратура начала проверку.

В этот же день две домашние собаки напали на девятилетнего мальчика в Адлерском районе Сочи и разорвали ему лицо. Ребенка госпитализировали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на фоне участившихся случаев нападений собак на людей направил в Госдуму предложения по предотвращению подобных происшествий. Одна из инициатив касается создания единого реестра домашних собак. Данный портал планируют объединить с «Госуслугами» и специальными регистрами, которые есть в распоряжении кинологических организаций.