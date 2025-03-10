Будапешт, 10 марта, 2025, 16:41 — ИА Регнум. По вопросу о вступлении Украины в Евросоюз правительство Венгрии, несмотря на опасения, займет позицию в соответствии с результатами референдума, который власти планируют провести с участием всех граждан страны. Об этом 10 марта на пресс-конференции по итогам встречи с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужей заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Roman Naumov/Global Look Press Петер Сийярто

«Намерения ускорить вступление Украины в Европейский союз таят в себе чрезвычайную опасность для всего ЕС, включая Венгрию. Поэтому мы считаем уместным, чтобы венгерский народ выразил свое мнение по этому вопросу», ― отметил глава внешнеполитического ведомства.

Сийярто отметил, что если раньше переговоры о евроинтеграции Украины в основном касались технических вопросов, то уже в скором времени они могут перейти к дискуссиям по существу. Однако до этого необходимо дать венгерскому народу возможность высказаться, указал министр.

Как передавало ИА Регнум, Венгрия стала единственной из стран — членов ЕС, которая не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. План милитаризации Европы (ReArm EU) и расширения помощи Украине на общую сумму €800 млрд, предложенный Еврокомиссией, поддержали 26 стран из 27. Лидеры ЕС намерены продолжить обсуждение темы на саммитах в марте и июне.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после завершения внеочередного саммита ЕС заявил, что перед тем, как принять решение о финансовой поддержке Киева со стороны европейского сообщества, Будапешт проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что подобное решение нельзя принимать «через головы людей».

Премьер-министр Венгрии добавил, что он противник позиции Евросоюза, который считает, что Украину возможно принять в объединение в обмен на борьбу, которую украинский народ ведёт сейчас.

В феврале власти Венгрии заблокировали начало переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский союз. Проект письма с условиями для открытия переговорного процесса, представленный Польшей, поддержало большинство стран объединения, однако Будапешт выступил против, потребовав от киевского режима представить дополнительный план по защите национальных меньшинств.