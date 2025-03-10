Грозный, 10 марта, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Блокировка Telegram в Чеченской Республике является абсолютно необоснованной и нерациональной. Об этом заявил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

Саид Царнаев/РИА Новости

«Вместо того, чтобы вводить ограничения, необходимо разработать стратегию борьбы с такими явлениями на данной платформе. <…> Мы настоятельно призываем пересмотреть это решение, учитывая, что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны», — написал Дудаев.

Он также подчеркнул, что Чечня, согласно официальной статистике, является одним из самых безопасных регионов России.

О блокировке мессенджера стало известно 8 марта 2024 года. Тогда министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов заявил, что Telegram был заблокирован в Чечне и Дагестане по представлению правоохранительных органов. По его словам, решение о блокировке принималось на федеральном уровне.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что правительство подготовило пакет поправок к законодательству по противодействию киберпреступлениям.

Пакет содержит десятки мер по защите россиян от мошенников. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, правительство провело анализ наиболее распространённых мошеннических схем и на основе этого разработало меры по противодействию.

Так, поправки предполагают введение запрета на использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации для госслужащих, работников кредитных организаций, Центробанка, операторов связи, а также сотрудников других сфер. Вместо этого предлагается использование российских мессенджеров, в которых будет требоваться идентификация и аутентификация личности.