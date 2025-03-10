Москва, 10 марта, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. Документ был опубликован 10 марта.

Валентин Спринчак/ТАСС

Главой комиссии назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«В целях усиления координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» (…) образовать комиссию Государственного Совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей», — сказано в тексте указа.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 марта по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» Путин подписал ряд поручений. В частности, он поручил разработать базовый региональный стандарт социальной помощи бойцам специальной военной операции.

Кроме того, глава государства дал указание рассмотреть возможность распространить социальную поддержку для детей погибших бойцов спецоперации на несовершеннолетних братьев и сестер. Также он поручил установить отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для участников СВО.