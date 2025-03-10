Москва, 10 марта, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Сборная России по футболу встретится с национальной командой Гренады 19 марта на стадионе московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Александр Вильф/РИА Новости

Уточняется, что данный товарищеский матч начнётся в 20:00 мск. Сборная Гренады располагается на 174-м месте в рейтинге Международной федерация футбола (ФИФА).

25 марта в то же время и в том же месте у сборной России также запланирован товарищеский матч с командой Замбии. Африканская команда в свою очередь располагается на 87-й строчке рейтинга ФИФА.

Отмечено, что окончательный состав российской сборной будет опубликован позже.

Как передавало ИА Регнум, весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России от соревнований. Российские футболисты не смогли поучаствовать в играх 2022 года, чемпионате Европы — 2024, который проходил в Германии, а также сборную не допустили к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026. Кроме того, сборная РФ по футболу не будет участвовать в молодёжном чемпионате Европы 2027 года и в Олимпийских играх в 2028 году.

13 февраля Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сборная России проведёт товарищеские матчи с Замбией в марте, а также с командами Белоруссии и Нигерии в июне.