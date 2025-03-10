Казань, 10 марта, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Водитель автомобиля, сбившего людей на автобусной остановке в Казани, ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ. Об этом сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

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«Водитель автомобиля неоднократно привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП России (употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача)», — сообщил собеседник агентства.

10 марта в Казани автомобиль врезался в автобусную остановку, в результате чего пострадали 11 человек. Следственный комитет по Татарстану сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). В результате ДТП девять пострадавших были госпитализированы в состоянии средней тяжести, среди них 12-летний ребёнок.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января в Кургане девушка за рулем Volkswagen въехала на остановку, где стояли пешеходы. Женщина 1975 года рождения погибла на месте. По данным правоохранителей, девушка 2003 года рождения не справилась с управлением, двигаясь по проспекту Конституции в сторону улицы Юргамышской, и врезалась в остановку «Им. Красного Креста».