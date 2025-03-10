* «Русский добровольческий корпус», террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 10 марта, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Силовые структуры России готовят масштабную операцию по поиску скрывающихся в РФ боевиков украинских террористических организаций, сообщил 10 марта осведомлённый источник.

ФСБ РФ/РИА Новости

На фоне улучшения отношений РФ и США, возможно, возобновится и полноценный обмен данными по вопросам борьбы с терроризмом, рассказал источник «РИА Новости».

Москве, по этим сведениям, может быть передана информация о членах воюющих на стороне ВСУ террористических формирований «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые устраивают диверсии на территории России.

Указанные организации спонсировались через американское агентство USAID, подчинялись СБУ и главному управлению разведки минобороны Украины, которые согласовывали свои действия со спецслужбами западных стран, отметил источник.

Данные сторонников этих группировок могут быть переданы тайно или под прикрытием «слива» со стороны бывших членов указанных организаций, сказано в сообщении.

Речь идёт о гражданах РФ, которые хотели вступить в эти террористические организации или передавали свои данные кураторам при выполнении заданий, им будет грозить до 20 лет тюрьмы, добавил источник.

«Для западной стороны подобный слив данных не нанесёт существенного урона, поскольку лица, оказывающие содействие РДК и ЛСР, не являются профессионально подготовленными диверсантами, а скорее относятся к так называемой одноразовой агентурной сети, с которой можно расстаться ради глобального укрепления международных отношений, да и предателей не любили всегда», — рассказал собеседник журналистов.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в ходе выступления на коллегии ФСБ президент Владимир Путин сообщил, что число террористических преступлений в России выросло, а большинство из этих преступлений были спланированы украинскими спецслужбами. Путин призвал ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства и уделять особое внимание превентивным мерам.

Президент также отметил, что не всех в мире устраивает возобновление контактов между Россией и США. Глава государства подчеркнул, что наблюдаются попытки западных элит сорвать этот диалог. Президент добавил, что следует использовать все возможности дипломатии и спецслужб для предотвращения таких попыток.