Козельск, Калужская область, 10 марта, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в городе Козельске Калужской области после смерти мужчины, которого избили три женщины — мать, дочь и подруга дочери. Об этом сообщил ИА Регнум источник в Следственном комитете.

Конфликт произошел в ночь на 9 марта в кафе-клубе «Майами», где 47-летний Валерий отмечал с друзьями Международный женский день. Подвыпивший мужчина попытался завести знакомство с понравившейся ему женщиной, но та грубо отвергла его, после чего позвонила своей дочери, отмечавшей праздник в компании подруги, и пожаловалась на Валерия.

Дочь с подругой приехали в кафе-клуб и предложили мужчине выйти на улицу. Там, по словам очевидцев, дочь первой ударила мужчину, от чего тот упал на землю. Затем все трое принялись избивать Валерия, в какой-то момент он потерял сознание.

Подруга дочери вела себя особенно агрессивно — она прыгала мужчине на голову. Другие посетители клуба пытались оттащить женщин, но в результате досталось и им. Успокоить женскую компанию смогли только правоохранители. Мужчину увезли в реанимацию, он впал в кому и умер.

Трех женщин задержали, опросили и отпустили до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался из-за заболевания, а не из-за побоев.

Ранее ИА Регнум сообщило о другом конфликте с избиением, произошедшем в развлекательном заведении. В ноябре 23-летняя Ирина отдыхала вместе с молодым человеком, матерью и братом в ночном клубе BIZI в Москве. Из-за того, что друг Ирины выпил лишнего, компанию попросили уйти. Однако, когда девушка решила забрать у столика свои вещи, на нее, по ее словам, набросился один из сотрудников. Мужчина ударил Ирину по лицу и животу, а затем потащил к выходу. Девушка зафиксировала побои и обратилась в полицию.